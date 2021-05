Warszawa. Pogoda. Słoneczna i ciepła sobota

Na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej przejdą umiarkowane burze. Spaść może do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C. na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 18 st. C. na Ziemi Łódzkiej i w Górach Świętokrzyskich, 19 st. C na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.