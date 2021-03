Warszawa. Pogoda. W czwartek może spaść śnieg

W czwartek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie początkowo umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego. Po południu przemieszczająca się z zachodu na wschód strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 4°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy.