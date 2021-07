Warszawa. Pogoda. W niedzielę pochmurno i deszcz

W niedzielę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe są też burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów wyniesie do 30 mm, lokalnie na północy i zachodzie do 50 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C na wschodzie do 25°C na zachodzie. Będzie wiał wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h.