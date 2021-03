Warszawa. Pogoda. W niedzielę możliwy śnieg

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od północnego zachodu stopniowo postępujące rozpogodzenia. W drugiej połowie nocy na północnym zachodzie możliwe będą słabe, przelotne opady śniegu oraz silne zamglenia i lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od -5°C do -2°C. Spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje miejscami oblodzenie dróg i chodników. Będzie wiał wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Pogoda w Polsce. Pierwszy dzień wiosny, ale niedziela chłodna

Pomimo pierwszego dnia wiosny, to temperatura w ciągu dnia nie zaszaleje. Spływ arktycznego chłodu sprawi, że termometry wskażą od +3/+5 stopni w centrum i na wschodzie do +6/+8 na zachodzie. Dodatkowo w niedziele w strefie frontu powieje porywisty wiatr do 40-50 km/h, który skutecznie obniżał nam będzie temperaturę odczuwalną nawet o 5 stopni. Mroźna zapowiada się weekendowa noc, bo w niedzielny poranek w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera, do -2/-4, a w górach do -10, z tym, że przy gruncie będzie jeszcze o kilka kresek mroźniej.