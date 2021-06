Warszawa. Pogoda. W poniedziałek nadal gorąco

W nocy z poniedziałku na wtorek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 17°C do 20°C. Będzie wiał wiatr słaby, południowo-wschodni, na zachodzie zmienny. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h.