Warszawa. Pogoda. W poniedziałek słońce zza chmur

W poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4°C do 6°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. Porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie na ogół duże. Okresami wystąpią opady deszczu, nad ranem na zachodzie województwa możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 3°C do 4°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. Porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h.

Pogoda w Polsce. W poniedziałek ciepło i wiatr

Nad pozostałymi regionami będzie to przeważnie około 5 stopni, zaś tylko na północnym-wschodzie temperatury obniżą się do około 3 stopni Celsjusza. We wtorek rozkład temperatur będzie wyglądał podobnie, przy czym niższe temperatury wystąpią na zachodzie i północnym zachodzie (około 3 stopni).

Szczególnie tyczy się to województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W regionach podgórskich i górskich tych regionów porywy mogą osiągać od 100 do 150 km/h. W wysokich partiach górskich zbliżyć się mogą do nawet 180 km/h. Dodatkowo w godzinach wieczornych nad południowe regiony podgórskie i górskie nasuną się opady śniegu, co jeszcze mocniej utrudni warunki w tej części kraju.