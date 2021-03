Warszawa. Pogoda. W poniedziałek słońce zza chmur

W nocy z poniedziałku na wtorek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady śniegu. Na północy lokalnie wystąpią silne zamglenia lub marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C. Będzie wiał wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda w Polsce. Początek tygodnia jeszcze chłodny

Zanim w dalszej części tygodnia nadejdzie ocieplenie, do wtorku utrzyma się jeszcze stosunkowo niska temperatura. W poniedziałek przewidujemy od 0-2 st. C. u podnóża gór, 3-5 st. C. na wschodzie, południu i w centrum do 7-8 st. C. na zachodzie. Na Pogórzu utrzyma się silniejszy wiatr, wysoko w Tatrach w porywach aż do 90 km/h. We wtorek u podnóża Karpat wciąż będzie wiało, ale nieco słabiej. Termometry pokażą przeważnie 5-9 st. C. Chłodniej standardowo w rejonach podgórskich, 3-4 st. C.