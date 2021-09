Warszawa. Pogoda. W poniedziałek słonecznie, ale może też padać

Wędrówka wyżu znad Morza Północnego nad Białoruś sprawi, że stopniowo zmieniać się będzie cyrkulacja powietrza od północno-zachodniej do południowej. Zatem gradient temperatury ustawi się południkowo i do połowy tygodnia notować będziemy od 20 st. C na północy, do nawet 25 st. C na południu.