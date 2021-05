Warszawa. Pogoda. W poniedziałek więcej słońca

Jak prognozuje Ireneusz Dąbrowski z wrocławskiego Cumulusa w poniedziałek w całym kraju słońca i pogodnego nieba nam nie zabraknie. Wraz z przebudową pola zmieni się cyrkulacja i z południa napłynie do nas bałkańskie ciepło. Termometry od razu na to zareagują i prawie w całym kraju odnotują od 17 do 20 stopni, a w Lubuskiem nawet 21-22.