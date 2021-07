Warszawa. Pogoda. W sobotę możliwe burze

Pogoda w Polsce. Deszczowy weekend?

Prognozy na weekend nie napawają optymizmem. Bliskość frontów atmosferycznych zagwarantuje nam pochmurny i deszczowy czas. Od czasu do czasu będą pojawiać się rozpogodzenia, ale nie będzie ich zbyt wiele. Na dodatek mocniej popada na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Do końca weekendu miejscami przybędzie nawet 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. W piątek po południu słupki rtęci wskażą 16 st. C na Podhalu, 17 st. C na wybrzeżu, 19 st. C na Podlasiu, 21 st. C od Niziny Szczecińskiej przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, po Ziemię Łódzką i Mazowsze.