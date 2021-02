Warszawa. Pogoda. W sobotę więcej słońca

W nocy z soboty na niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem od południa wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -19°C na północnym wschodzie, około -12°C w centrum, do -10°C na południu. Będzie wiał wiatr umiarkowany, nad ranem porywisty, wschodni.

Pogoda w Polsce. Powrót zimy

Pogoda w najbliższych dniach przypomni nam, co to znaczy prawdziwa zima. Do Polski wdarło się arktyczne powietrze z Syberii. Przyniesie wyjątkowo siarczysty mróz i intensywne opady śniegu. Jak przewidują synoptycy, taki stan rzeczy potrwa aż do 14 lutego.