Warszawa. Pogoda. W środę może padać

W nocy ze środy na czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, głównie początkowo na wschodzie województwa i tam prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie do 20 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 17°C do 20°C. Będzie wiał wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Porywy wiatru w czasie burz wyniosą do 70 km/h.