Warszawa. Pogoda. We wtorek słonecznie i ciepło

Prognoza pogody. Upalny tydzień

Polska znajduje się w zasięgu dwóch wyżów, które gwarantują słoneczną pogodę we Francji, Niemczech, także w Polsce i na Ukrainie. Co najmniej do czwartku nie musimy obawiać się opadów deszczu i burz. Do naszego kraju napływa odmiana powietrza suchego polarnokontynentalnego. Ta masa powietrza cechuje się bardzo szybkim nagrzewaniem powietrza. Wieczorami czeka nas szybki spadek temperatury. W województwach północnych będzie zaledwie 8-10 st. C.