Warszawa. Pogoda. We wtorek więcej słońca

We wtorek na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem rozpogodzenia. Na północny i wschodzie możliwe są słabe opady deszczu. Nad ranem miejscami wystąpią silne zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C do 10°C. Będzie wiał wiatr przeważnie słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany, zachodni skręcający na północny, po południu zmienny.

W nocy z wtorku na środę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Miejscami wystąpią silne zamglenia, a lokalnie na północy i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 1°C, lokalnie przy gruncie -4°C. Będzie wiał wiatr słaby, zmienny przechodzący w południowo-wschodni i wschodni.

Pogoda w Polsce. We wtorek temperatura podskoczy o kilka kresek

Wyjątkiem będzie tylko północno-wschodnia Polska (Mazury i Podlasie), gdzie będzie się mocniej chmurzyć i tam od czasu do czasu pokropi słaby, przelotny deszczyk. We wtorek zmieni się również napływ mas powietrza, bo już z kierunków południowych zacznie do nas docierać nieco cieplejsze powietrze. Stąd temperatura poskoczy o kilka kresek i już prawie w całym kraju przekroczy 10 stopni, dobijając do 12 kreski na zachodzie. Nieco chłodniej, bo około 7/8 stopni będzie tylko na północnym wschodzie.