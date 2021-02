Warszawa. Policja na Żoliborzu. Pilnują Kaczyńskiego czy mieszkańców?

Radny Wertenstein-Żuławski dodaje, że komendant policji po raz pierwszy nie pofatygował się na (zdalne) spotkanie komisji infrastruktury i bezpieczeństwa. Mimo zaproszenia nie przysłał też na nie swojego przedstawiciela. - Najwidoczniej uważają, że nie muszą się już z niczego tłumaczyć władzom lokalnym. Napisałem skargę do komendanta stołecznego, to komendant rejonowy z ul. Żeromskiego wymówił się, że "wszyscy byli zajęci wydarzeniami na mieście" - relacjonuje przewodniczący rady Żoliborza.

Warszawa. Policja odpowiada, że chroni mieszkańców

2 listopada komisja infrastruktury i bezpieczeństwa "w związku z postępowaniem policji obniżającym poczucie bezpieczeństwa mieszkańców" zwróciła się do komendanta stołecznego, by "przy podejmowaniu działań związanych z ochroną nieruchomości należącej do posła Jarosława Kaczyńskiego szanowano interesy okolicznych mieszkańców oraz aby do niezbędnego minimum ograniczono siły i środki, zwłaszcza w godzinach, gdy nie odbywają się żadne demonstracje". Pod uchwałą widnieje podpis przewodniczącej komisji Joanny Tucholskiej (PO).