Zastrzeżenia budzić mogą różne zachowania funkcjonariuszy. W trakcie interwencji wobec osób, które 10 marca przykuły się do ogrodzenia siedziby Trybunału Konstytucyjnego, policja zachowała się w sposób niewspółmierny do zdarzenia - protestujący zostali zasłonięci parawanem, stosowanym przy wypadkach, a służącym do zasłaniania drastycznych widoków.

Warszawa. Policja nie fair. Dwie interwencje mundurowych do zakwestionowania. A inne, podczas Strajku Kobiet?

Rzecznik na nagraniach dopatrzył się brutalnych incydentów i użycia siły wobec osoby, która nie stawia oporu. A to, według RPO, przeczy zaleceniom europejskich instancji powołanych do zapobiegania nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu.

"Środki przymusu bezpośredniego wobec właściciela klubu, przygniatanie mu głowy kolanami, użycie kajdanek. Nagranie wideo utrwaliło także moment, w którym policjant próbuje zastosować chwyt wobec właściciela, by wyprowadzić go z klubu. W interwencji bierze udział ok 3-4 policjantów, a jeden kilkukrotnie dociska kolanem głowę mężczyzny. Dociskanie twarzą do ziemi, klęczenie na twarzy lub nadeptywanie na nią, a następnie zakucie w kajdanki osoby, która nie stawia oporu i nie zachowuje się agresywnie, należy ocenić krytycznie" - podaje komunikat.