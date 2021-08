Warszawa. Policja pilnuje Jeziorka Czerniakowskiego. By "ukrócić pijackie burdy"

Zrozpaczeni mieszkańcy szukali pomocy wszędzie. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba wysyłało pisma do policji i straży miejskiej, urzędników w stołecznym ratuszu i do urzędu dzielnicowego Mokotów, do zarządzającego częścią terenu OSiR Mokotów.