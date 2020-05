Warszawa. Policja podsumowała piątkowy protest

Warszawa. 60 osób zatrzymanych przez policję

Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z tvn24 przekazał, że "Protest Przedsiębiorców" nie przebiegł pokojowo. Policjanci zatrzymali i przewieźli do jednostek policji 60 osób. Policjant podkreślił, że wobec nich prowadzone są czynności mające związek z naruszeniem artykułu 54 kodeksu wykroczeń. Chodzi o łamanie obostrzeń.

Zarzuty te dotyczą m.in. napaści na funkcjonariuszy, a także zmuszania ich do zaniechania prawnej czynności służbowej. Łącznie czynności prowadzone przez stołecznych policjantów dotyczą 62 osób .

Warszawa. Mężczyzna kopnął policjantkę

Na antenie TVN24 dodał, że spora część osób biorących udział w proteście zupełnie świadomie lekceważyła obowiązujące obostrzenia. Protestujący nie używali maseczek ochronnych, w żaden sposób nie zasłaniali twarzy oraz nie przestrzegali odpowiednich odstępów. Ponadto jeden z protestujących kopnął policjantkę w brzuch. Zdaniem Mrozka zachowanie takie to "uliczny bandytyzm", który doprowadził do tego, że funkcjonariuszka została przewieziona do szpitala.