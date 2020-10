Warszawa. Policja podsumowuje sobotnie protesty. Mandaty i wnioski do sądu

Warszawa. Podsumowanie policji

W niedzielę Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusze wylegitymowali prawie wszystkich uczestników protestu w związku z niestosowaniem się do zasad obowiązujących w żółtej strefie. Policjanci wyposażeni byli w kamery.

Wobec uczestników wszystkich protestów policjanci skierowali do sądu 227 wniosków o ukaranie. Nałożyli też 25 mandatów karnych, a trzy osoby zostały pouczone.

Policja zauważa, że to nie byli uczestnicy, którzy nie wiedzieliby o obostrzeniach. - Zasada zero tolerancji funkcjonowała i będzie funkcjonowała - dodał policjant.

Warszawa. Sobotnie manifestacje

Na pl. Zamkowym w sobotę w południe rozpoczął się protest koronasceptyków. Manifestacja odbyła się pod nazwą "Marsz o Wolność". W tłumie znalazł się poseł Konfederacji Grzegorz Braun. W swoim przemówieniu nawoływał, by nie zgadzać się na ingerowanie władzy w to, co zakładają na siebie obywatele.