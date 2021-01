Warszawa. Policja prosi kierowców o pomoc ws. zabójstwa w Ząbkach

Do zabójstwa 67-letniego właściciela warzywniaka w Dąbkach doszło 10 stycznia. Pan Stanisław podczas napadu został dotkliwie pobity i niestety zmarł w szpitalu.

Warszawa. Policja szuka nagrań z rejestratorów samochodowych

W poniedziałek na profilu warszawskiej policji na Twitterze pojawił się apel skierowany do kierowców, którzy 10 stycznia byli w Ząbkach. "W związku z zabójstwem z dnia 10 stycznia w Ząbkach. Zwracamy się z prośbą do kierujących o przekazanie nagrań z rejestratorów jazdy pojazdów, które przemieszczały się w tym dniu m.in. ulicami Powstańców, Maczka, Złota, Podleśna w godz. 17-19" - czytamy w policyjnym wpisie.

Nagrania mogą pomóc KSP w ustaleniu sprawcy lub sprawców brutalnego ataku. "Nagrania można przekazać bezpośrednio do Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (tel. 477236559) lub do najbliższej jednostki policji, wskazując na komórkę prowadzącą sprawę" - informują policjanci.