Warszawa. Policja rozbiła grupę przestępczą. Mowa o "znacznej ilości narkotyków"

Policja z Warszawy zatrzymała 10 osób, które były zamieszane w produkcję i handel narkotykami na Mazowszu. Funkcjonariusze przejęli też zakazane substancje, m.in. haszysz, amfetaminę i marihuanę.

Podejrzanych o produkcję i handel narkotykami zatrzymali policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową/ Ustalili oni, że grupa osób może zajmować wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Wszyscy zatrzymani trafili do Komendy Stołecznej Policji. Śledczy ustalili, że grupa mogła działać od marca 2019 roku. Narkotyki miały trafiać głównie do mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

Sąd zdecydował, że czterech mężczyzn trafi do tymczasowego aresztu. Pięć osób objęto policyjnym dozorem. Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.