Warszawa. Policja szuka zwyrodnialca z Bielan. Napada na dziewczynki

Do ataków na dziewczynki dochodzić ma nawet na placach zabaw, w biały dzień albo wczesnym wieczorem, kiedy dzieci wracają już do domów. Sprawca, jak opisują mieszkańcy, śledzi wybrane dziecko, wchodzi razem z nim do bramu, udając, że zmierza w tym samym kierunku. Wewnątrz, na klatce schodowej, dochodzi do ataku.