Warszawa. Policja: "W weekend na ulicach będą liczne patrole pilnujące przestrzegania obostrzeń"

Decyzją rządu od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa. We wszystkich województwach ponownie zamknięte zostaną hotele, kina, muzea, teatry oraz obiekty sportowe. W znacznej mierze ograniczona będzie też działalność galerii handlowych, gdzie otwarte pozostaną jedynie apteki, drogerie i punkty usługowe. W szkołach przywrócone zostanie znowu nauczanie zdalne.

Warszawa. Policja zapowiada liczne patrole

- Patrząc na sytuację w Warszawie musimy mieć świadomość o ogromnej odpowiedzialności jaka spoczywa na nas w walce z wirusem. Każdy kolejny dzień przynosi nowe rekordy – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik KSP. – Tylko wczoraj liczba zakażonych powiększyła się o ponad 27 000 osób i jest to jedyna liczba, którą udało się potwierdzić badaniem. Niestety 419 osób zmarło – dodał.

Warszawa. Rozdano 30 tys. mandatów

- Od początku działań nałożyliśmy ponad 30 tys. mandatów karnych za ich naruszanie – poinformował nadkom. Marczak. – Każdym lekceważeniem obostrzeń przyczyniamy się do wydłużania czasu pandemii. Zasada którą będziemy się kierować to zasada +Zero Tolerancji+, spotkać nas będzie można m.in. w miejscach gromadzenia się osób oraz środkach komunikacji publicznej i obiektach handlowych – oznajmił.