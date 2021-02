Warszawa. Policja zatrzymała seryjnego włamywacza. Okradał sklepy

Około godz. 2.40 mężczyzna próbował sforsować drzwi do sklepu przy ul. Karmelickiej. Zauważyli to biorący udział w akcji policjanci. Mężczyzna zastał obezwładniony i zatrzymany. Miał przy sobie przedmioty, które - jak sam przyznał - służyły do pokonywania zabezpieczeń mechanicznych drzwi i okien .

Po wejściu do środka, z reklamówkami po butach i kominiarce na twarzy, szukał kasetek, szuflad lub innych miejsc, gdzie mogły być przechowywane pieniądze. Kradł to, co znalazł. Następnie wracał do domu.