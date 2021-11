Warszawa. Policjanci uwolnili kobietę. Przetrzymywał ją były partner

- Teraz 42-latek usłyszał trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych wobec 31-latki, zmuszania jej do określonego zachowania oraz naruszenia jej nietykalności cielesnej. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności. Po czynnościach procesowych policjanci doprowadzili mężczyznę do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok 10 lat więzienia - poinformowała oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.