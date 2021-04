Warszawa. Policjanci z Mokotowa zatrzymali… Brzęczyszykiewicza. Amator batoników, starych filmów i wódki

Zanim jednak doszło do zatrzymania 30-latka, sprzedawca musiał stoczyć z nim walkę niemal dosłownie do krwi. - Ledwo stojąc na nogach, z trudem wybełkotał, że chce butelkę wódki. Sprzedawca oświadczył, że nie sprzeda mu, gdyż jest nietrzeźwy. Nie spodobało mu się to. Zażądał więc sprzedaży paczki papierosów. Nie miał jednak czym zapłacić, ponieważ twierdził, że rozładował mu się telefon - opisywał policjant. - Po dwóch nieudanych próbach zakupowych zgarnął garścią pudełka, stojące na ladzie 10 batonów i wybiegł ze sklepu - relacjonuje Robert Koniuszy z mokotowskiej policj