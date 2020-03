Warszawa. Policjanci z Woli w pościgu

Policjanci z Woli podjęli pościg za 24-letnim kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Około godziny 11:00 funkcjonariusze zauważyli auto, którego przednia tablica rejestracyjna nie posiadała znaku legalizacyjnego.

-Mimo że policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Podjęli więc pościg. Kierowca w pewnym momencie zahamował, porzucił samochód i rozpoczął ucieczkę pieszo. Kilka minut później został zatrzymany- mówi kom. Marta Sulowska, w rozmowie z wawalove. Zobacz także:Sposób na ochronę przed metodą "na walizkę". Wystarczy folia aluminiowa

Auto, którym jechał mężczyzna, było nie zarejestrowane, nie posiadał też obowiązkowego OC, a tablica rejestracyjna pochodziła od innego pojazdu. Okazało się, że 24-latek w lutym br. stracił prawo jazdy i jest poszukiwany przez praską Prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu. W trakcie przeszukiwania auta, funkcjonariusze w środku znaleźli kilka porcji marihuany. Ilości środków odurzających były niewielkie, ale odpowie m.in. za posiadanie. Mężczyzna trafił do wolskiej komendy, a sprawą zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu podczas kontroli oraz posiadania narkotyków. Co więcej, policjanci ustalą, czy wydana została decyzja administracyjna w związku z zabranym mu prawem jazdy.