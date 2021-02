Warszawa. Policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza do aptek

Jak przekazał w czwartek mł. asp. Karol Cebula z Komendy Stołecznej Policji, operator miejskiego monitoringu zauważył mężczyznę, który przy ulicy Grójeckiej w Warszawie próbował włamać się do apteki. O zdarzeniu została natychmiast poinformowała komenda na Ochocie, która wysłała we wskazany rejon załogę policji.

Warszawa. Mężczyzna próbował uciekać, miał przy sobie narkotyki

Służby podają, że 43-latek na widok policjantów podjął próbę ucieczki, ale został szybko zatrzymany i przewieziony do komendy w warszawskiej dzielnicy Ochota.

Najszybsza na świecie kradzież auta. Włosi pokazali nagranie

Po zatrzymaniu mężczyzny, podczas przeszukania znaleziono prawie 4 gramy mefedronu. Policjanci zabezpieczyli także jego torbę podróżną, w której trzymał narzędzia mogące służyć do dokonywania włamań.

- Zebrany przez policjantów materiał dowodowy wystarczył, żeby przedstawić mężczyźnie siedem zarzutów. 43-latek poprzez wyłamywanie drzwi dokonał trzech włamań do aptek, za co usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Kolejne 3 zarzuty mężczyzna usłyszał za usiłowanie włamania do 2 aptek na Ochocie i jednej na Włochach – dodał policjant.