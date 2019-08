Warszawa. Policjant z Mieczykiem Chrobrego na mundurze dostał "ostrzeżenie"

Jeden ze stołecznych policjantów podczas demonstracji narodowców w Warszawie miał wpięty w mundur Mieczyk Chrobrego. To on spisywał antyfaszystów, blokujących marsz. Teraz został "ostrzeżony" przez swoich zwierzchników. Funkcjonariusze mają też przejść szkolenie, co wolno im nosić na mundurach.

Marsz narodowców. Wojciech Kinasiewicz z Obywateli RP wynoszony z blokady (Facebook.com, Fot: JohnBoB & Sophie Art)

Przełożeni funkcjonariusza, który z nacjonalistycznym emblematem w kamizelce munduru spisywał uczestników Świątecznego Pikniku Antyfaszystowskiego na Nowym Świecie, przeprowadzili z nim "rozmowę ostrzegawczą” - informuje warszawa.wyborcza.pl za Komendą Stołeczną Policji.

- Stwierdzono w tym przypadku naruszenie regulaminu musztry w policji - powiedział gazecie nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji.

Nie wiadomo, jak przebiegała rozmowa ostrzegawcza z policjantem. Jak dodał Marczak, zwierzchnicy nie zdecydowali się na bardziej restrykcyjne formy dyscyplinowania, bo funkcjonariusz służy dopiero od roku.

Oddział Prewencji Policji w Warszawie ma też przeprowadzić dla stołecznych funkcjonariuszy specjalne szkolenie na temat, co wolno, a czego nie wolno nosić na mundurze.

- Nie biorę pod uwagę tego, że w przyszłości taka sytuacja mogła się powtórzyć - mówi nadkom. Marczak.

Mieczyk Chrobrego na mundurze

Z okazji Święta Wojska Polskiego narodowcy zorganizowali w Warszawie Marsz Zwycięstwa Rzeczpospolitej. Kontrmanifestacją był świąteczny Piknik Antyfaszystowski, który miał zablokować marsz narodowców. Policjanci usuwali antyfaszystów. Jeden z funkcjonariuszy miał wpięty w kamizelkę Mieczyk Chrobrego, symbol środowisk narodowych.

To symbol używany przez polskich narodowców. Przedstawia Szczerbiec, czyli miecz koronacyjny królów polskich, owinięty wstęgą w biało-czerwonych barwach. Po raz pierwszy Mieczyk Chrobrego został użyty przez Obóz Narodowy Romana Dmowskiego w okresie międzywojennym. Teraz wykorzystywany jest przez Młodzież Wszechpolską oraz ONR.