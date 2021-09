Warszawa. "Pomijani przez społeczeństwo". Manifestacja niewidomych i niedowidzących

Przyznał również, że pojawiają się usprawnienia i drobne udogodnienia, jednak są one kroplą w morzu potrzeb. - Pojawiają się ścieżki naprowadzające niewidomych do celu, udźwiękowienie, wspomaganie audiodeskrypcyjne, coraz więcej technologicznych rozwiązań w placówkach kultury, muzeach, przystankach i stacjach miejskiej komunikacji, pomagających w przekazie treści, ale to nadal za mało, bo to drobny procent tego, co jest pilnie potrzebne.