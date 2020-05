Warszawa. Pomoc prawna i porady obywatelskie bez oświadczeń

W związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, od 18 maja został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Rozszerzono też zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – poinformował stołeczny ratusz.

Warszawa. Co oznacza pomoc prawna i porady obywatelskie?

Natomiast poradnictwo obywatelskie to wsparcie w sprawach mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Warszawa. Porady udzielane są zdalnie

16 marca, w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem, zawieszono do odwołania, działalność stacjonarną wszystkich 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta.

Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie. Mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do internetu. Wystarczy wysłać maila na adres punktu prowadzonego przez adwokata, radcę prawnego albo organizację pozarządową, wskazując preferowaną formę kontaktu. W przypadku braku dostępu do internetu można zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.