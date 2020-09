Warszawa. Pomoc psychologiczna dla uczniów i nauczycieli w czasie pandemii

"Chcemy, by nasze dzieci rozwijały się, jak najlepiej czuły się w szkole i by były w niej bezpieczne. Podejmujemy liczne działania w tym zakresie dla młodych warszawiaków. Zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Chcemy zrobić wszystko, aby powrót do szkoły w czasie pandemii nie wiązał się z traumą" – powiedziała wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska.