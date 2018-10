Warszawa. Ponad 9 tys. osób dopisało się do rejestru wyborców

Od początku roku w Warszawie do spisu wyborców dopisało się ponad 9 tys. osób - poinformował na Twitterze Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet. Jednocześnie trwa w mediach społecznościowych burza wokół postu internauty o rzekomych wyborcach PiS przywożonych do stolicy.

Jednocześnie od dwóch dni trwa burza w mediach społecznościowych na temat postu jednego z internautów. Opisał on sytuację, z którą miał się spotkać niedaleko Urzędu Dzielnicy Targówek. Jak pisze, został zaczepiony przez grupę osób, które pytały, jak dojść do urzędu. Chciały wpisać się na listę wyborców i nie ukrywały, że popierają Patryka Jakiego. Z rozmowy telefonicznej jednego z nich autor postu wywnioskował, że grupa została przywieziona z odległego miasta. Wpis ma prawie 5 tys. udostępnień. Upubliczniła go również Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsatu, na co zareagował Sebastian Kaleta z PiS, określając post "ordynarnym fejkiem".