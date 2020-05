Warszawa ponownie otworzyła placówki wsparcia dziennego

– Tak jak w przypadku warszawskich żłobków i przedszkoli, priorytetem dla otwarcia placówek wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz kadrze opiekuńczej. W tym celu miasto dostarczyło do tych instytucji łącznie blisko 10 tys. maseczek, przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych oraz około 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Odmrażanie gospodarki. Nowe zasady funkcjonowania

Stołeczny ratusz podkreśla, że zanim placówki wznowiły działalność, konieczne było przygotowanie szczegółowych procedur sanitarnych. W związku z tym ograniczono liczbę podopiecznych w poszczególnych grupach, a opieka w placówkach odbywa się w taki sposób, aby opiekunowie i dzieci nie mieszały się. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku. Spotkania z kadrą opiekuńczą umawiane są z wyprzedzeniem, a podczas samej wizyty rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust oraz a także dezynfekcji rąk.

- Na zajęcia nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci i młodzież, których obydwoje rodzice pracują oraz które nie mają sprzętu do nauki zdalnej lub dostępu do Internetu - podkreśla na koniec Urząd Miasta.