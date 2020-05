Warszawa. Ponownie zatrzymano syna znanego adwokata. Zarzut bez zmian

Śródmiejscy policjanci zatrzymali 31 letniego mężczyznę pod zarzutem podpalenia dwóch samochodów osobowych w centrum Warszawy. Jak się okazało nie jest to pierwszy raz kiedy zatrzymany jest podejrzany o podpalanie aut. Jacek T. to syn znanego warszawskiego adwokata, który do niedawna przebywał w więzieniu. Odsiadywał tam wyrok za... podpalenia samochodów.