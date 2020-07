Warszawa. Poranna burza "wyłączyła światło" nad stolicą. Ostrzeżenia IMGW

Warszawa. Burza najpierw wyłączyła światło.

Warszawa. Poranna burza to dopiero początek. Otrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega dziś przed burzami z gradem, podczas których spaść może od 10 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą mieć prędkość do 80 km/h. Alert IMGW będzie obowiązywał w godzinach od 13 do 23. Wraz z burzami mogą pojawić się opady. Instytut przewiduje, że gwałtowne burze mogą pojawić się na terenie całego kraju.