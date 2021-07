Warszawa. Poranny jogging bez odzieży. Mężczyzna biegał nago pod Pałacem Kultury

Okoliczności jednak nie wyglądały zabawnie. Kiedy mężczyzna, znajdujący się właśnie przed wejściem głównym do PKiN, ujrzał zbliżających się strażników, zaczął uciekać w stronę domów towarowych. Zatrzymał się po chwili i pokazał na migi, by funkcjonariusze nie zbliżali się do niego, bo inaczej rozbije sobie sam głowę o betonowy słupek. Zyskał w ten sposób chwilę, bo strażnicy starali się uspokoić desperata, ale po jej upływie rzucił się znów do biegu, wprost na ulicę, pod koła samochodów przejeżdżających Marszałkowską.