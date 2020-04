Warszawa. Pościg na Woli. Pasażer wyrzucił przez okno plecak pełen marihuany

Wszystko zaczęło się w sobotę ok. godz. 16. Wolscy policjanci zaważyli Infiniti, które przejechało przez krzyżowanie na czerwonym świetle. Wywiadowcy podjechali do auta i dali kierowcy znak, by zatrzymał się na parkingu. Infiiniti zamiast się zatrzymać, z piskiem opon ruszyło do ucieczki.