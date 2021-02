Warszawa. Pościg policyjny za 25-latkiem. Był poszukiwany listami gończymi

- Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierowcy polecenie do zatrzymania. Mężczyzna to zlekceważył i gwałtownie przyspieszył. Kierowca uciekając nie stosował się do sygnalizacji świetlnej i swoimi manewrami stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu – przekazał mł. asp. Karol Cebula z Komendy Stołecznej Policji.