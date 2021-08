Warszawa. Posprzątają cicho i dyskretnie. Stolica ma nowe śmieciarki

- Z każdym rokiem rośnie ilość produkowanych odpadów komunalnych. Dotyczy to szczególnie dużych miast - na czele z Warszawą. To oznacza większe zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania transportowe do obsługiwanych przez MPO dzielnic stolicy, które zapewniają bezpieczną i efektywną pracę. Chcemy świadczyć usługi na rzecz mieszkańców Warszawy na jak najwyższym poziomie. Ciągła rewitalizacja floty samochodowej stanowi kontynuację naszych wysiłków na rzecz zwiększenia efektywności i wydajności, przy jednoczesnym obniżeniu awaryjności podczas pracy, co jest gwarancją odbioru odpadów na czas - mówi Zdzisław Gawlik, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.