Warszawa. Postępują prace na Przyczółku Grochowskim

Warszawa. Największą operacją - wylewanie betonu

Odnowa oznaczała całkowite rozebranie obiektu. Najważniejsze elementy zastąpiono nowymi. Kluczowym etapem modernizacji była wymiana płyty pomostu wiaduktu. Prace te przeprowadzono w drugiej połowie sierpnia. Największą „operacją” było wylewanie i układanie betonu. Ze względu na gabaryty płyty – 81 metrów długości, 19 metrów szerokości i 1 metr grubości koryta – trwało to nieco ponad dobę. W sumie wylano 1400 metrów sześciennych betonu – podaje ZDM.

Od tego czasu prowadzone są kolejne prace. Po ułożeniu izolacji na płycie pomostu rozpoczęło się wykonywanie wyposażenia obiektu. Układane są krawężniki oraz zbrojenie pod kapy chodnikowe. Następnie zostaną one wyłożone betonem. Potem ruszy montaż balustrad i barier. Następnie na części drogowej odbędzie się układanie mas bitumicznych.

Warszawa. Poprawa dostępu do przystanków

Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Tu zbiegają się trzy bardzo ruchliwe ulice – Ostrobramska, Kinowa i al. Stanów Zjednoczonych. Znajdują się tu cztery przystanki autobusowe obsługujące 11 linii. Są one dość oddalone od siebie. Dostęp do nich z wielu stron utrudniony jest przez schody. Celem inwestycji – obok poprawy stanu technicznego wiaduktu – jest również poprawa dojścia – czytamy w komunikacie ZDM.