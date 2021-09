Warszawa. Poszukiwany przez prokuratury, sądy i policję. Wpadł z butelką alkoholu

Warszawa. Poszukiwany przez prokuratury, sądy i policję. Wpadł na kradzieży butelki alkoholu

- Sprawa zakończyłaby się pewnie ukaraniem sprawcy wykroczenia mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, gdyby nie jeden istotny fakt i czujność policjantów. Jedynym sposobem na zweryfikowanie tego, kim naprawdę jest zatrzymany i czy nie kłamie, było przewiezienie go do jednostki policji i sprawdzenie na urządzeniu morpho touch służącym do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej - informuje podinspektor Robert Szumiata.