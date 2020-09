Warszawa. Potrzebna krew dla policjanta "Shreka". "Ma serce na dłoni"

"Mokotowska Policja potrzebuje Pana pomocy. Nasz niebieski kolega obecnie leży w szpitalu na Wołoskiej i niezbędna jest dla niego krew. Shrek a dokładnie Rafał to najlepszy dzielnicowy Mokotowa. Uwielbiany przez wszystkich policjantów, pracowników KRP II oraz podległych "klientów". Jego ksywa nie wzięła się znikąd... jakby go pomalować na zielono to wyglądałby jak Shrek- wielki, ale ze wspaniałym sercem!!! I tego ogromnego ogra pokonał Covid. Grupa krwi jest obecnie nie istotna, jedynie w chwili oddawania trzeba zaznaczyć, że to dla Shreka. Z informacji jakie posiadamy, ma on przetaczaną krew non stop i to utrzymuje go przy życiu. Jego stan jest bardzo ciężki, ale mimo to wierzymy ze temu Wspaniałemu Ogrowi się uda".