Warszawa. Powsińska willa Janówek cenniejsza. Plafon Fangora w rejestrze zabytków

Willa Janówek znajduje się w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, więc dzieło podziwiać będą mogli wszyscy odwiedzający ten wspaniały obszar imponujących florystycznych kolekcji. W budynku bardzo często przygotowywane były wystawy i spotkania, ale zapewne niewiele osób miało wiedzę, że trzeba zadrzeć głowę do góry i przyjrzeć się ciekawemu sufitowi.

Plafon powstał w 1943 roku. Namalował go 21-letni syn właścicieli, o dwa lata młodszy od domu, który rodzina wybudowała w ówczesnym Klarysewie.

Sam Fangor, wspominając pracę przy tym plafonie, pisał potem, jak zagruntowywał powierzchnię, przenosił szkice na sufit, dziurkując kartony i używając węgla, przygotowywał spoiwa tempery jajowej. ”Dziś zastanawiam się co mnie skłoniło do sielankowo-rokokowej stylizacji. Może to była ucieczka od najstraszniejszego wówczas terroru” - opowiadał o tamtej okupacyjnej pracy w 2013 roku, dwa lata przed śmiercią.