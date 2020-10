Warszawa. Powstaje nowy parking wzdłuż Alei Jerozolimskich

"Zwracali się do nas, aby w tym miejscu utworzyć ogólnodostępne miejsca postojowe. Z dotychczasowych korzystali głównie pracownicy pobliskich biurowców. Z kolei nocami wiele miejsc stało pustych – mieszkańcy nie mieli do nich dostępu. Do tego dochodziła gruntowa nawierzchnia pełna ubytków, które po deszczach jeszcze bardziej się pogłębiały" – przekazał w piątek Zarząd Dróg Miejskich.