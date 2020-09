Warszawa. Powstanie najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce

Na terenie zajezdni Annopol zmieści się ponad 150 tramwajów. W piątek Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na zarządzanie budową zajezdni Annopol. To oznacza, że firma ma profesjonalny zespół wsparcia, który będzie dbał o jakość dokumentacji technicznej oraz nadzorował budowę zajezdni.

Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie w komunikacie, zajezdnia na Annopolu będzie zajmowała powierzchnię niemal 12 hektarów. Nocować w niej będzie w niej ponad 150 tramwajów. Znajdą się tu stanowiska do sprawdzania, czy wagony są sprawne, lakiernia, myjnie czy tokarka podtorowa. Pracownicy będą zajmowali się też bardziej codziennymi czynnościami – sprzątaniem, uzupełnianiem piasku w mechanizmach hamulcowych czy codziennymi przeglądami.

Długość wszystkich torów w zajezdni przekroczy 14 km. Zbudowane zostaną wjazdy na torach na ul. Annopol. Na terenie zakładu znajdzie się też kryty tor do testowania hamulców w tramwajach.

Zajezdnia Annopol, jako pierwsza w Polsce, zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Zastosowane będą pompy ciepła i ogniwa słoneczne. Dodatkowo przewidziano magazynowanie wody w zbiornikach i wykorzystywanie jej do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych. W myjniach będzie zamknięty obieg wody. Teren zajezdni będzie odizolowany ekranami akustycznymi pochłaniającymi część wytwarzanego hałasu.

Specjalny system informatyczny zastąpi pracę człowieka w wielu czynnościach podczas obsługi tramwajów. Po otrzymaniu danych związanych ze stanem technicznym tramwaju system wyznacza trasy, miejsca postojowe na torach lub na stanowisko. Wytyczy im drogę do myjni, na sprzątanie albo do przeglądu – czytamy w komunikacie.

Przykładowo – przekładanie zwrotnic będzie odbywać się automatycznie. Nie będzie trzeba angażować do tego pracowników odpowiedzialnych za manewrowanie wagonami. System zintegruje pracę maszyn, urządzeń i przesyłanie informacji do pracowników.

Plany odłożono, bo w latach 60. i 70. tramwaje w stolicy były zagrożone likwidacją. Dziś nowa zajezdnia okazuje się bardzo potrzebna, ponieważ Tramwaje Warszawskie prowadzą rozbudowę sieci tramwajowej oraz przygotowują budowę nowych tras – np. do Winnicy, do Wilanowa, w ul. Kasprzaka czy na Gocław. Łączna długość planowanych nowych tras w najbliższych latach wyniesie około 20 km. Dodatkowo wkrótce w Warszawie pojawią się pierwsze z nowo zamówionych 123 tramwajów. Będą potrzebowały miejsca do garażowania i obsługi obok obecnie używanych, których jest już 430.