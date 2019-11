Warszawa. Pożar hali magazynowej we Włochach, gęsty dym widać już z daleka [ZDJĘCIA]

Pożar hali magazynowej w warszawskich Włochach. Na miejscu jest ok. 30 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo na razie, co było wewnątrz hali.

- Sprawdzimy to, kiedy wejdziemy do środka. Teraz uniemożliwia nam to gęsty dym. Cały czas prowadzimy działania - poinformował nas rzecznik strażaków.