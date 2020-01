Warszawa. Pożar magazynu we Włochach. Ogień gasi 12 zastępów straży pożarnej

We wtorek doszło do pożaru magazynu, który znajduje się niedaleko ratusza we Włochach. W magazynie znajdują się fajerwerki. Trwa akcja gaśnicza. Nie ma ofiar - dowiedziała się Wirtualna Polska.

Warszawa. Pali się duży magazyn we Włochach (PAP, Fot: Rafał Guz)

Wiadomość o pożarze dostaliśmy na platformę dziejesie.wp.pl.

- Próbujemy opanować ogień, który jest bardzo rozwinięty. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, ale dojeżdżają kolejne jednostki - powiedział Wirtualnej Polsce mł. kapitan Michał Skrzypa z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Pali się jeden z magazynów znajdujących się przy ul. Bakalarskiej. Wewnątrz znajdują się fajerwerki. Strażacy próbują nie dopuścić do tego, aby sąsiedni mniejszy magazyn nie zajął się ogniem. W pobliżu są pawilony handlowe.

Ruch przy Al. Krakowskiej został wstrzymany.

Na szczęście nie ma ofiar.

