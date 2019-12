Warszawa. Pożar na jarmarku świątecznym na placu Zamkowym. Spłonęły dwie budki

Warszawa. Akcja straży pożarnej na placu Zamkowym. Pojawił się ogień na jarmarku świątecznym na Placu Zamkowym. Spłonęły dwie budki.

- Do pożaru doszło przed godziną 15. Spaliły się dwa stragany, trzecia została nadpalona. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy, nie było poszkodowanych - informuje WP. Trwa dogaszanie straganów i zabezpieczenie miejsca. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Jarmark został zamknięty. Jak podaje tvnwarszawa.pl, na miejscu jest policja, która pilnuje, by nikt nie wszedł na teren jarmarku.

Jarmark świąteczny na pl. Zamkowym w Warszawie jest otwarty codziennie: od niedzieli do czwartku od 11 do 20, a w piątki i soboty do 21.30. Stargany z grzanym winem, świątecznymi dekoracjami i choinkami będą stać aż do 8 stycznia.