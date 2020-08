Warszawa. Pożar w Wawrze. Spłonęła willa ”Czarnuszka”

To ogromna strata. Zniszczony przez pożar budynek to jeden z przedwojennych obiektów zwanych, z powodu nadmiaru rzeźbionych ozdób i dekoracji,d "świdermajerami" .

Jak napisała kilka dni temu "Gazeta Wawerska", długo trwało postępowanie dotyczące praw własności do działki i domu. Chciał go przejąć skarb państwa, uzasadniając to zasiedzeniem i porzuceniem przez prawowitych właścicieli. Udało się jednak udowodnić, że w Hajfie żyje wnuczka Chaima Frydmana - Kami. Od 2010 roku, po sądowej batalii to ona jest oficjalnie właścicielką zniszczonej w piątek nieruchomości.